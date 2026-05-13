Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 4 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 6 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:15
Puesta del sol17:42
Horas de luz8h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:15 y se pone a las 17:42, dando aproximadamente 8h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 26 - 33 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 19 - 25 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 26 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 6 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 6 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 6 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 6 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 5 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 4 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 4 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 4 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 7 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 6 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 5 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 4 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 4 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 6 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 6 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 5 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 6 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 7 - 29 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 6 - 29 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.