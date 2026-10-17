¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.