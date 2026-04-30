Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires:

Lluvia en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

El tiempo volvió a dar un giro inesperado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras varios días de estabilidad y temperaturas agradables, los modelos meteorológicos actualizaron el pronóstico y confirman que las lluvias regresan en forma inminente, con eventos que podrían afectar de lleno la rutina de millones de personas.

La noticia tomó por sorpresa a quienes ya daban por descartadas las precipitaciones para esta semana, pero el cambio en la circulación de aire y el ingreso de nuevos sistemas de inestabilidad alteraron el escenario climático previsto inicialmente.

Qué pasó y por qué cambió el pronóstico

Según el análisis meteorológico más reciente, un frente húmedo proveniente del litoral comenzó a desplazarse hacia el centro del país, interactuando con aire cálido e inestable presente sobre Buenos Aires. Esta combinación genera condiciones ideales para lluvias y tormentas, algunas de ellas de intensidad moderada a fuerte.

Este tipo de cambios no son inusuales en esta época del año, cuando la atmósfera se vuelve más dinámica y los pronósticos pueden modificarse en cuestión de horas.

El día en que se larga: cuándo empiezan las lluvias

De acuerdo con las últimas proyecciones, las lluvias comenzarían primero de manera aislada el viernes 1° de mayo, cuando el frente termine de avanzar sobre el AMBA, momento en el que se espera:

Lluvias persistentes

Chaparrones intensos en cortos períodos

Posibles tormentas eléctricas

Descenso leve de la temperatura

El evento principal se daría entre la noche y la madrugada, extendiéndose durante varias horas y complicando el tránsito matutino.

Pronósitco extentendido Foto: meteored

¿Hay riesgo de tormentas fuertes?

Si bien no se trata, por ahora, de un evento extremo generalizado, no se descarta la aparición de tormentas localmente fuertes, con ráfagas intensas, abundante caída de agua y ocasional actividad eléctrica.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales, ya que la intensidad podría variar según la zona y no se descarta que algunas áreas del conurbano reciban mayor volumen de lluvia que la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo sigue el tiempo después de las lluvias

Luego del paso del sistema inestable, el panorama cambiará nuevamente. Se espera:

Mejora gradual de las condiciones

Descenso moderado de las temperaturas

Cielo parcialmente nublado

Ambiente más fresco y seco

Esto traerá alivio tras las lluvias, aunque el clima continuará siendo variable, con posibilidad de nuevos cambios hacia los próximos días.

Lluvias en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, se aconseja:

Evitar dejar objetos sueltos en balcones o terrazas

Prever demoras en el tránsito y transporte público

No circular por calles anegadas

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Las lluvias pueden impactar especialmente en horarios pico, por lo que la planificación será clave.

Un clima cada vez más cambiante

Este nuevo giro en el pronóstico vuelve a confirmar una tendencia cada vez más frecuente: el clima es más impredecible y cambia con mayor rapidez. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de consultar actualizaciones frecuentes y no confiarse en pronósticos de largo plazo sin seguimiento.

Las lluvias ya están en camino y Buenos Aires deberá prepararse para un nuevo episodio de inestabilidad que, aunque breve, puede sentirse con fuerza.