Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Suroeste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 16 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 22 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 23 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:03
Horas de luz10h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:33 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 23 - 46 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes altas
04:00 18° 18° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Oeste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Suroeste 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Suroeste 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Suroeste 15 - 41 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Suroeste 19 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Suroeste 19 - 44 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Suroeste 15 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Suroeste 16 - 31 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 13 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 22 - 45 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 22 - 45 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Oeste 20 - 44 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Suroeste 23 - 46 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.