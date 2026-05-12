Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noroeste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Oeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol17:59
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:36 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noroeste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noroeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Noroeste 13 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Oeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Oeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Oeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Oeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Oeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Oeste 7 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.