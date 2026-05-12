Heladas, lluvias y alerta amarilla por vientos fuertes. Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana con condiciones climáticas estables y sin fenómenos severos, en un contexto típicamente otoñal. El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran un rango moderado, con mínimas que pueden descender hasta los 7 °C durante las primeras horas del día y máximas que alcanzan entre 16 y 21 °C, especialmente cuando hay presencia de sol. El patrón general refleja jornadas frescas al amanecer y una recuperación térmica clara hacia la tarde.

Este comportamiento responde a una configuración atmosférica estable, con circulación de aire fresco en capas bajas y ausencia de sistemas frontales intensos sobre la región central del país. Aunque el frío se hace sentir al comenzar el día, el AMBA queda al margen de los eventos más severos que afectan a otras zonas del territorio nacional. En este marco, el foco del pronóstico está puesto en cómo evolucionarán las temperaturas día por día, el contraste térmico diario y las diferencias climáticas que se registran entre el centro, el sur y el norte de la Argentina.

Cómo estará el clima en el AMBA: mínimas de 7 °C y máximas de hasta 21 °C

En el AMBA, el panorama climático se presenta estable y sin fenómenos severos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 grados durante las primeras horas del día y máximas que podrían alcanzar los 20 o 21 °C, especialmente en las tardes con algo de sol. El esquema general muestra un clima otoñal típico, con contrastes térmicos marcados entre la mañana y la tarde:

Miércoles 13 de mayo: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C, con cielo parcialmente nublado.

Jueves 14 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará ligeramente nublado.

Viernes 15 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 21 °C con cielo parcialmente nublado.

Sábado 16 de mayo: mínima de 13 °C y máxima de 17 °C. Se espera 10% de probabilidades de lluvias durante todo el día.

Domingo 17 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C. Cielo parcialmente nublado.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Mañanas frescas y tardes más templadas en Buenos Aires

El rasgo más característico de los próximos días en Buenos Aires será el contraste térmico diario. Las mañanas frescas, asociadas a la pérdida de calor nocturna y al ingreso de aire más frío en capas bajas, darán paso a tardes templadas.

Este comportamiento es típico del otoño avanzado, cuando se necesitan abrigos al comenzar el día y condiciones más agradables hacia la tarde, sin llegar a marcas cálidas. La sensación térmica acompañará este patrón.

Por qué el AMBA queda al margen del clima más severo

A diferencia de otras zonas del país, el AMBA no se encuentra bajo la influencia directa de los sistemas más intensos. La región queda al margen de los núcleos de aire frío extremo y de los frentes más activos, lo que limita la aparición de fenómenos severos como nieve, vientos fuertes o tormentas importantes.

Esta situación responde a la posición geográfica y a la configuración atmosférica actual, que canaliza los eventos más extremos hacia el sur y el noreste del país, mientras el centro mantiene condiciones más estables.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Santa Cruz

En el sur del país, el escenario más adverso se concentra en Santa Cruz, donde rige una alerta amarilla por vientos fuertes para este miércoles 13 de mayo. El aviso está asociado al ingreso de aire frío y a un marcado gradiente de presión que favorece ráfagas intensas, capaces de generar complicaciones moderadas, especialmente en zonas abiertas y rutas expuestas.

Según el pronóstico, los vientos persistentes pueden reducir la visibilidad, dificultar la circulación y potenciar la sensación térmica baja, incluso en momentos sin precipitaciones. Por ese motivo, se recomienda extremar precauciones, asegurar objetos que puedan desplazarse y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del aviso meteorológico. Entre las localidades afectadas se encuentran: Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino.

Vientos fuertes en Santa Cruz. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Fin de semana con lluvias y tormentas en el noreste argentino

Mientras tanto, el noreste argentino aparece bajo un escenario de inestabilidad. Para el fin de semana, se prevén lluvias aisladas y tormentas, impulsadas por altos niveles de humedad y el avance de perturbaciones desde el norte.

Estas precipitaciones no tendrán impacto directo en Buenos Aires, pero configuran otro foco de atención en el mapa climático nacional, con episodios localmente intensos en provincias del NEA.

Las mayores probabilidades de tormentas estarán concentradas sobre el extremo noreste argentino, especialmente en partes de Misiones y Corrientes, donde el desarrollo de áreas de tormentas estará más asociado a sistemas activos sobre Paraguay y el sur de Brasil.

El contraste climático entre el sur, el centro y el norte del país

El resultado es un país atravesado por realidades climáticas muy diferentes al mismo tiempo. Mientras el sur enfrenta condiciones invernales con nieve, el noreste lidia con lluvias y tormentas, y el centro del país, incluido el AMBA, atraviesa días estables y templados.

Este contraste refleja la compleja dinámica atmosférica de la temporada y explica por qué distintas regiones experimentan fenómenos tan disímiles en simultáneo, aun dentro de un mismo fin de semana.