Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo

El pronóstico para Buenos Aires este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 7 - 17 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Niebla
Viento
Suroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 4 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol17:50
Horas de luz10h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:47 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 7 - 17 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Neblina
03:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Niebla
04:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Niebla
05:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Niebla
06:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Niebla
07:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Niebla
10:00 10° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sur 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sureste 2 - 15 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Este 1 - 14 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Noreste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Noreste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Noreste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 4 - 7 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 3 - 9 km/h 0% Niebla
24:00 Sureste 3 - 9 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.