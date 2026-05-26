Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

El pronóstico para Tierra del Fuego este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 8 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-2°
Viento
Norte 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 8 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:36
Puesta del sol17:23
Horas de luz7h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:36 y se pone a las 17:23, dando aproximadamente 7h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 8 - 25 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 6 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 7 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -1° -1° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -3° -3° Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -3° -3° Norte 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.