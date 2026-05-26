Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

El pronóstico para Santiago del Estero este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 10 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
11°
Viento
Este 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:57 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Este 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sureste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sureste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Sur 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 12° Sureste 1 - 2 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Este 4 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noreste 3 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noreste 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 17° 17° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.