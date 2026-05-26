Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

El pronóstico para Tucumán este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 6 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 6 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:59 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 6 - 23 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Neblina
09:00 11° 11° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Este 0 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sureste 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sureste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Este 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Este 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sureste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sur 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.