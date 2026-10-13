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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 12 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Este 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:11
Puesta del sol19:04
Horas de luz12h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:11 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 12h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Sureste 10 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sureste 8 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sureste 8 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Sureste 9 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Sureste 9 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Sureste 12 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Este 15 - 33 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Este 17 - 38 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Este 18 - 40 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Este 18 - 40 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Este 17 - 40 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Este 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Este 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sureste 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sureste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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