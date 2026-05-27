Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Este 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Este 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol17:50
Horas de luz10h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:47 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Niebla
02:00 Sureste 4 - 10 km/h 0% Niebla
03:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Niebla
04:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Niebla
05:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Sureste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Sureste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Noreste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Noreste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Noreste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Noreste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Noreste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Noreste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Sureste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.