Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 29 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 29 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nubes y claros
-2°
Viento
Norte 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Neblina
Viento
Norte 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-2°
Viento
Norte 13 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 7 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:37
Puesta del sol17:22
Horas de luz7h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:37 y se pone a las 17:22, dando aproximadamente 7h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 2.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 7 - 34 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 -1° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -1° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -1° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -2° -2° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -2° Norte 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -2° Norte 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -2° -2° Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -2° -2° Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 -2° -2° Norte 2 - 7 km/h 0% Soleado
11:00 -1° -1° Norte 4 - 11 km/h 0% Soleado
12:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 Norte 7 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 Norte 7 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 Norte 9 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 Norte 10 - 26 km/h 0% Neblina
18:00 -1° -1° Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 -1° -1° Norte 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 -1° -1° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -2° -2° Norte 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -2° -2° Norte 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -3° -3° Norte 13 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -2° -2° Norte 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.