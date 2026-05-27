Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
11°
Viento
Noreste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 13 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:57 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noreste 8 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Noreste 7 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noreste 14 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Noreste 14 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 13 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 12 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Este 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Este 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Noreste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.