Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Neblina
10°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 13 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:51 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 23 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Este 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noreste 8 - 15 km/h 0% Neblina
10:00 11° 11° Noreste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 8 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Este 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.