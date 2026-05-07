Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 34 - 83 km/h
Lluvia
90% 1.5 mm
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sur 16 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noreste 2 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 34 - 84 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:53 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 34 - 84 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 4 - 30 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Este 2 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Sur 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Sureste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Sur 10 - 26 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Suroeste 30 - 68 km/h 80% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
09:00 14° 14° Suroeste 34 - 83 km/h 90% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sur 23 - 80 km/h 80% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sur 26 - 63 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sur 29 - 69 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 26 - 69 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 19 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 19 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 18 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 16 - 48 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sureste 6 - 43 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 3 - 24 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Oeste 1 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Norte 1 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noreste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Norte 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.