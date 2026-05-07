Pronóstico en Catamarca: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 34 - 84 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:53
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|10h 52m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 07:53 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 34 - 84 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Sureste 4 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Este 2 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|16°
|16°
|Noreste 2 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|16°
|16°
|Sur 2 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sur 4 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 26 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Suroeste 30 - 68 km/h
|80% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 34 - 83 km/h
|90% 1.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Sur 23 - 80 km/h
|80% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|14°
|14°
|Sur 26 - 63 km/h
|90% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Sur 29 - 69 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Sur 26 - 69 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|16°
|Sur 19 - 63 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|17°
|17°
|Sur 19 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Sur 18 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Sur 3 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Oeste 1 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Norte 1 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Noreste 2 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Noreste 4 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Norte 5 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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