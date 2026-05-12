Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
13°
Viento
Este 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Suroeste 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 7 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:56 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 7 - 24 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 3 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Este 4 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Oeste 3 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Este 1 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Este 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noroeste 1 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Noroeste 1 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Este 5 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Este 2 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Oeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sur 1 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 6 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sureste 5 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 22° 25° Sur 5 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Sur 6 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Este 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noreste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Norte 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sur 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.