Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 17 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 15 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 17 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:05 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 42 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noreste 8 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Noreste 5 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Noreste 5 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Noreste 10 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 11 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noreste 12 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Norte 14 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Noreste 15 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noreste 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noreste 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Norte 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noreste 14 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noreste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noreste 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noreste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Noreste 12 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.