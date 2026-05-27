Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del tiempo hoy, 27 de mayo de 2026
Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 27 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 17 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:05
|Puesta del sol
|18:35
|Horas de luz
|10h 30m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|88%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 08:05 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 42 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Noreste 10 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 9 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|11°
|11°
|Noreste 5 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 9 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 11 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 12 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Norte 14 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 16 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Noreste 17 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Norte 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Norte 17 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Noreste 14 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Noreste 14 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Noreste 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Noreste 14 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Noreste 12 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
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