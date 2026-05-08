Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

El pronóstico para Chaco este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 16 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Soleado
12°
Viento
Suroeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Suroeste 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sur 3 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 16 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:25 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 16 - 37 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Suroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Suroeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Suroeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Suroeste 11 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sur 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sur 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sur 5 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.