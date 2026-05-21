Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sureste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:32 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 7 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 10 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sureste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sureste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.