Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sureste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:56 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 11° Sur 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Sureste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sur 9 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Oeste 1 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.