Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Este 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:47 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Sureste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sureste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Sureste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sureste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sureste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Este 5 - 8 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Este 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.