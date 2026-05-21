Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el tiempo hoy, 21 de mayo de 2026
Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 9° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 4° para este 21 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego
Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 9°.
Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 5°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:28
|Puesta del sol
|17:30
|Horas de luz
|8h 2m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|30%
Radar meteorológico – Tierra del Fuego
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?
Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 9°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?
El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:28 y se pone a las 17:30, dando aproximadamente 8h 2m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?
El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?
Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.
Ubicación de Tierra del Fuego
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|6°
|Noroeste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|6°
|6°
|Norte 3 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|6°
|6°
|Noroeste 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes altas
|04:00
|6°
|7°
|Noroeste 2 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|6°
|8°
|Noroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes altas
|06:00
|7°
|8°
|Norte 2 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|6°
|7°
|Norte 3 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|6°
|6°
|Norte 3 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|6°
|5°
|Norte 4 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|4°
|3°
|Norte 9 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|6°
|4°
|Norte 11 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|7°
|5°
|Norte 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|9°
|7°
|Norte 11 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|9°
|7°
|Norte 10 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|8°
|7°
|Noroeste 9 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|7°
|6°
|Noroeste 8 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|6°
|4°
|Norte 9 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|5°
|4°
|Noroeste 8 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|6°
|6°
|Noroeste 4 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|7°
|7°
|Noroeste 3 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|7°
|7°
|Noroeste 4 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|7°
|6°
|Oeste 5 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|7°
|7°
|Oeste 3 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|6°
|5°
|Oeste 4 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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