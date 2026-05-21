Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:28
Puesta del sol17:30
Horas de luz8h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:28 y se pone a las 17:30, dando aproximadamente 8h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes altas
04:00 Noroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes altas
06:00 Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noroeste 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Norte 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 3 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.