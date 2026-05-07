Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chaco promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes y claros
25°
Viento
Norte 16 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 32 - 80 km/h
Lluvia
90% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Suroeste 18 - 40 km/h
Lluvia
70% 1.1 mm

Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 42 - 89 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 20 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 29°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 27°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:24 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 20 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 42 - 89 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 28° Norte 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 26° 28° Norte 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
03:00 26° 27° Norte 19 - 38 km/h 0% Nubes altas
04:00 26° 27° Norte 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 26° 27° Norte 20 - 37 km/h 0% Nubes altas
06:00 25° 26° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
07:00 25° 26° Norte 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 25° 26° Norte 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 25° 26° Norte 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 27° 28° Norte 20 - 47 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 29° Norte 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 28° 30° Norte 26 - 50 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 30° Norte 26 - 73 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 23° 22° Oeste 22 - 59 km/h 80% 6.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 21° 21° Oeste 24 - 53 km/h 90% 6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 42 - 88 km/h 90% 2.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Suroeste 32 - 80 km/h 90% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 15° 15° Suroeste 22 - 63 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 18 - 45 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Suroeste 18 - 47 km/h 50% 1.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 18 - 44 km/h 50% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 18 - 40 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Suroeste 15 - 39 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Suroeste 9 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.