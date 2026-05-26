Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Chaco este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Sureste 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:35 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sur 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sur 8 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sureste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sureste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Este 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Este 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Este 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sureste 4 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Sureste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.