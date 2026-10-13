Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 13 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:22
|Puesta del sol
|19:02
|Horas de luz
|12h 40m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|9%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?
Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 06:22 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Sureste 4 - 23 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|16°
|16°
|Suroeste 4 - 16 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 16 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Sur 10 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|20°
|20°
|Sur 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|20°
|20°
|Sur 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Sur 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|20°
|20°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Sur 7 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|19°
|19°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|19°
|19°
|Sur 5 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|19°
|19°
|Sur 7 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Sur 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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