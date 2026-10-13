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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 13 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 19 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 26 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 27 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 49 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 12° 12° Norte 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Norte 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Norte 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Norte 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Norte 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Norte 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Norte 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Norte 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Norte 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Noreste 25 - 45 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Norte 26 - 45 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Noreste 27 - 47 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Noreste 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 25 - 45 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Noreste 21 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noreste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noreste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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