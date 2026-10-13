Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 13 de octubre de 2026

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 13 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 27 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 49 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|12°
|12°
|Norte 21 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Norte 20 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Norte 19 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|11°
|11°
|Norte 19 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Norte 18 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Norte 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Norte 19 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|17°
|17°
|Norte 21 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Norte 22 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|20°
|20°
|Norte 23 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Norte 23 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|19°
|19°
|Noreste 25 - 45 km/h
|50% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Norte 26 - 45 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Noreste 27 - 47 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|18°
|18°
|Noreste 26 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|17°
|17°
|Noreste 25 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|16°
|16°
|Noreste 21 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|15°
|15°
|Noreste 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Noreste 18 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|12°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|11°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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