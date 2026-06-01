Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sureste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Este 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Este 14 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 58m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:52 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sur 2 - 5 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 5 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 12 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Este 13 - 29 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 13 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 13 - 31 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Este 13 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Este 14 - 29 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Este 13 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Este 14 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.