Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de junio de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:52
|Puesta del sol
|17:50
|Horas de luz
|9h 58m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:52 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|12°
|12°
|Suroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|12°
|Sur 2 - 5 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|12°
|12°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|12°
|12°
|Sureste 12 - 26 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Este 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Este 13 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Este 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|13°
|13°
|Este 13 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|13°
|13°
|Este 13 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Este 13 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Este 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|12°
|12°
|Este 14 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|12°
|12°
|Este 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|12°
|12°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|12°
|12°
|Este 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Este 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|12°
|12°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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