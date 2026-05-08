Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 8°. Con vientos de 26 - 57 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 26 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:35
|Puesta del sol
|18:04
|Horas de luz
|10h 29m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:35 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 26 - 57 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Oeste 17 - 53 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Suroeste 19 - 54 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|7°
|Oeste 25 - 53 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|9°
|7°
|Oeste 24 - 52 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|9°
|7°
|Oeste 23 - 51 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Oeste 24 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|7°
|Oeste 23 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|7°
|Oeste 23 - 48 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|9°
|6°
|Oeste 24 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|9°
|6°
|Oeste 24 - 50 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|10°
|7°
|Oeste 24 - 51 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|11°
|11°
|Oeste 25 - 57 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|11°
|11°
|Oeste 24 - 55 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|12°
|12°
|Oeste 25 - 55 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|12°
|12°
|Oeste 24 - 55 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|12°
|12°
|Oeste 23 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|12°
|12°
|Oeste 21 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|11°
|11°
|Oeste 20 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|10°
|10°
|Oeste 18 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|10°
|8°
|Oeste 17 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|7°
|Oeste 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|7°
|Oeste 16 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|6°
|Oeste 17 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|6°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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