Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 26 - 57 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 24 - 50 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Oeste 21 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 26 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:04
Horas de luz10h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:35 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 26 - 57 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 17 - 53 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Suroeste 19 - 54 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Oeste 25 - 53 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Oeste 24 - 52 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Oeste 23 - 51 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° 10° Oeste 24 - 49 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Oeste 23 - 50 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Oeste 23 - 48 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Oeste 24 - 50 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 24 - 50 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° Oeste 24 - 51 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Oeste 25 - 57 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Oeste 24 - 55 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Oeste 25 - 55 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Oeste 24 - 55 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Oeste 23 - 53 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 21 - 50 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 20 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Oeste 18 - 41 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° Oeste 17 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 16 - 34 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 18 - 36 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.