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¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 17 de octubre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 17 de octubre de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 15 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sur 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sur 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:08
Puesta del sol19:09
Horas de luz13h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación40%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 17 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:08 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 13h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 17 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 35 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
10:00 11° Sur 14 - 35 km/h 0% Cubierto
11:00 11° Sur 12 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 12° Sur 13 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° Sur 12 - 32 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 10° Sur 12 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 10° Sur 13 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 10° Sur 13 - 31 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 10° Sur 13 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 13° Sur 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° Sur 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° Sur 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° Sur 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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