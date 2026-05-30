Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol17:51
Horas de luz10h 1m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:50 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 17 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Sur 6 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sur 4 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sureste 3 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sureste 3 - 12 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sureste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Norte 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 4 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sur 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sur 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sur 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.