El tiempo en Santiago del Estero hoy, 30 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 30 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:59
|Puesta del sol
|18:29
|Horas de luz
|10h 30m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:59 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Norte 0 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|16°
|16°
|Sur 4 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|14°
|14°
|Sur 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|13°
|13°
|Sureste 4 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Este 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Este 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|21°
|21°
|Este 8 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Este 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Este 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|22°
|22°
|Este 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|22°
|Noreste 8 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Este 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|18°
|Noreste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Este 5 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Este 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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