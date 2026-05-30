Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:53 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sureste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Sureste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.