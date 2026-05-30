Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Suroeste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 34m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:01 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Norte 1 - 5 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Norte 1 - 4 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Este 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Este 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Este 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sureste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sur 7 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Oeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Oeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sur 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.