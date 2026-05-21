Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 10 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol17:55
Horas de luz10h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:44 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 10 - 21 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sureste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 10° Sureste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Sureste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.