Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.