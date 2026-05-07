Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Suroeste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 14 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 22 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:34 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 21° Noroeste 11 - 33 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
02:00 23° 21° Suroeste 6 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Oeste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Oeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Suroeste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Suroeste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Suroeste 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Suroeste 19 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Suroeste 16 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Oeste 15 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Suroeste 18 - 43 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Suroeste 21 - 44 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Suroeste 19 - 45 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 16° 16° Suroeste 14 - 37 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Suroeste 23 - 47 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Oeste 22 - 48 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Suroeste 22 - 48 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 22 - 46 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Suroeste 22 - 45 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Suroeste 24 - 49 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.