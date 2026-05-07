Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:05
|Horas de luz
|10h 31m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:34 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|21°
|Noroeste 11 - 33 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo cubierto
|02:00
|23°
|21°
|Suroeste 6 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Noroeste 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Oeste 14 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Oeste 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Suroeste 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|17°
|17°
|Suroeste 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Suroeste 14 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|17°
|17°
|Suroeste 15 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Suroeste 17 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|18°
|18°
|Suroeste 19 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Suroeste 16 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|18°
|18°
|Oeste 15 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Suroeste 18 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|16°
|16°
|Suroeste 21 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|16°
|16°
|Suroeste 19 - 45 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Suroeste 14 - 37 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 23 - 47 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|14°
|14°
|Oeste 22 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 22 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 22 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|12°
|12°
|Suroeste 24 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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