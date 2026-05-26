Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 9 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Este 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol17:52
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:48 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 9 - 19 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 9 - 12 km/h 0% Niebla
02:00 12° 12° Sur 7 - 12 km/h 0% Neblina
03:00 10° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 5 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 4 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Sur 4 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sureste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Este 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Este 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.