Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sur 1 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:00
Horas de luz10h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:38 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 7 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 5 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Oeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sur 5 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Sur 6 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sur 6 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Sur 5 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Sur 1 - 9 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Oeste 2 - 4 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.