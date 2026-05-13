Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Este 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:42 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Noroeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° Sureste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Este 6 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Este 5 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Este 5 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sureste 5 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Este 5 - 15 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.