Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Niebla
11°
Viento
Noreste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Este 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol17:52
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:48 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Este 5 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Este 5 - 11 km/h 0% Niebla
07:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 11° 11° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Noreste 7 - 16 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Noreste 6 - 17 km/h 0% Niebla
11:00 11° 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 7 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 7 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Este 7 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Este 7 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Este 8 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Noreste 9 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.