Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.