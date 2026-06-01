Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Noreste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:07 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Noreste 7 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 15° 15° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Noreste 7 - 15 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Noreste 7 - 14 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 14° 14° Noreste 6 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Noreste 7 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 15° Noreste 8 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Noreste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Noreste 10 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 16° Noreste 11 - 26 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 17° Noreste 11 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noreste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Noreste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Noreste 13 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 16° 16° Noreste 14 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 16° 16° Noreste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Noreste 13 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 15° 15° Noreste 12 - 26 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 14° 14° Noreste 12 - 24 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 14° 14° Noreste 13 - 24 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.