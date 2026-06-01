Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 1 de junio de 2026
Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:07
|Puesta del sol
|18:21
|Horas de luz
|10h 14m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 08:07 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noreste 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|17°
|17°
|Noreste 6 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 15 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 15 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 14 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 6 - 13 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|15°
|15°
|Noreste 7 - 14 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 15 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 23 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 26 km/h
|40% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Noreste 11 - 26 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Noreste 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Noreste 15 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|17°
|17°
|Noreste 13 - 33 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|16°
|16°
|Noreste 14 - 28 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|16°
|16°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 13 - 31 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|15°
|15°
|Noreste 12 - 26 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 24 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|14°
|14°
|Noreste 13 - 24 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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