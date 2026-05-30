Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Noreste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:06 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noreste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noreste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Norte 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Noreste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noreste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Norte 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Norte 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.