Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:01 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Este 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Este 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Este 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.