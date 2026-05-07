Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 24 - 48 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 16 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sureste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 25 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:51 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 25 - 56 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 23° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 22° 24° Suroeste 20 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Sur 23 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Sur 25 - 53 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Sur 25 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 25 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sur 25 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sur 21 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sur 24 - 48 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 23 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Sur 21 - 50 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sur 20 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 22 - 48 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 23 - 55 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 20 - 53 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sur 17 - 47 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sur 16 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sur 13 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sur 10 - 27 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Sur 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sureste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.