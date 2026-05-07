Pronóstico en Córdoba: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, la jornada en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba
Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 25 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:51
|Puesta del sol
|18:34
|Horas de luz
|10h 43m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:51 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 25 - 56 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|23°
|Suroeste 7 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|22°
|24°
|Suroeste 20 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Sur 23 - 50 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Sur 25 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Sur 25 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sur 25 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Sur 25 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Sur 21 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|15°
|15°
|Sur 24 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Sur 23 - 53 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|15°
|15°
|Sur 21 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 20 - 50 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Sur 22 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Sur 23 - 55 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|19°
|19°
|Sur 20 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Sur 17 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|19°
|19°
|Sur 16 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Suroeste 2 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Sureste 1 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|11°
|11°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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