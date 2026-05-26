Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

El pronóstico para Córdoba este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 11 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noreste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Norte 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 11 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:04 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 28 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Neblina
08:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Neblina
09:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 3 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.