Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
10°
Viento
Norte 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noreste 18 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 18m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:04 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 19 - 44 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Norte 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 10° Norte 11 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Noreste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noreste 17 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 18 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noreste 19 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noreste 19 - 44 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 18 - 43 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noreste 16 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Noreste 15 - 33 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Noreste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Noreste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 8 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.