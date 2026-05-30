Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 20°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:36 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Sur 10 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sur 10 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Sur 9 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sur 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 6 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sureste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sureste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sureste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sur 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.