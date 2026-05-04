Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Noreste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noroeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 26°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:22 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Noreste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Norte 5 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 22° 22° Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 24° 24° Norte 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 27° Norte 11 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 26° 27° Norte 5 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 26° 27° Noreste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
16:00 26° 27° Norte 6 - 15 km/h 0% Cubierto
17:00 26° 27° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Suroeste 1 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 22° 20° Sureste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 22° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 22° 22° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.