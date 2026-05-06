Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 0 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 12 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:03
Puesta del sol17:55
Horas de luz8h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:03 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 8h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 15 - 12 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 15 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 11 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 1 - 6 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 1 - 6 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 1 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 2 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 2 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Sur 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 0 - 6 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 0 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 1 - 7 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 0 - 8 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.