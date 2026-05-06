Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Suroeste 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
20°
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 27°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:48 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Norte 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Norte 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 23° Sur 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 28° Sureste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 28° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 27° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 22° Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Oeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 20° 20° Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 19° 19° Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.